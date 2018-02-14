روسيا: اتفاق «أوبك» يدر 43 مليار دولار على الدولة والشركات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة قوله، إن اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع منظمة أوبك قد در نحو 43 مليار دولار حتى الآن على شركات النفط الروسية وميزانية الدولة.

وأكد أن مكاسب الشركات الإضافية من الاتفاق بلغت 700 مليار روبل (12.1 مليار دولار) في حين كسبت الميزانية 1.7 تريليون روبل، وفقا لما نقلت "رويترز".

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن مخزونات النفط العالمية في تراجع رغم زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، متوقعا أن يقترب متوسط سعر النفط هذا العام من 60 دولارا للبرميل.

وبين نوفاك أن مخزونات النفط العالمية في تراجع على الرغم من زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.

وفي كلمة أمام لجنة بالبرلمان الروسي قال نوفاك: "نحن ننظر إلى الوضع ككل ونرى أن المخزونات تنكمش على أي حال، وزيادة النفط الصخري لا تغطي كلا من الزيادة في الطلب وانخفاض الإنتاج".

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي توقعاتها لإنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.26 مليون برميل يوميا إلى 10.59 مليون برميل يوميا في 2018. ورفعت أيضا توقعاتها لنمو الإنتاج في 2019 بشكل طفيف إلى زيادة قدرها 590 ألف برميل يوميا ليصل إلى 11.18 مليون برميل يوميا، وهو ما يتخطى روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.