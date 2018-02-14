نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة قوله، إن اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع منظمة أوبك قد در نحو 43 مليار دولار حتى الآن على شركات النفط الروسية وميزانية الدولة.
وأكد أن مكاسب الشركات الإضافية من الاتفاق بلغت 700 مليار روبل (12.1 مليار دولار) في حين كسبت الميزانية 1.7 تريليون روبل، وفقا لما نقلت "رويترز".
وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن مخزونات النفط العالمية في تراجع رغم زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، متوقعا أن يقترب متوسط سعر النفط هذا العام من 60 دولارا للبرميل.
وبين نوفاك أن مخزونات النفط العالمية في تراجع على الرغم من زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
وفي كلمة أمام لجنة بالبرلمان الروسي قال نوفاك: "نحن ننظر إلى الوضع ككل ونرى أن المخزونات تنكمش على أي حال، وزيادة النفط الصخري لا تغطي كلا من الزيادة في الطلب وانخفاض الإنتاج".
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي توقعاتها لإنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.26 مليون برميل يوميا إلى 10.59 مليون برميل يوميا في 2018. ورفعت أيضا توقعاتها لنمو الإنتاج في 2019 بشكل طفيف إلى زيادة قدرها 590 ألف برميل يوميا ليصل إلى 11.18 مليون برميل يوميا، وهو ما يتخطى روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.
- روسيا: اتفاق «أوبك» يدر 43 مليار دولار على الدولة والشركات
- تقلبات الأسعار المتسارعة تزيد حالة عدم اليقين في سوق النفط
- مصر تصدر لائحة تنفيذية تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز
- وكالة الطاقة: زيادة الإنتاج العالمي قد تفوق نمو الطلب في 2018
- 8 من أصل 10 وظائف ستختفي في الاقتصادات المتقدمة بسبب التكنولوجيا
- ارتفاع الشراكة بين الشركات السعودية والألمانية 10 % في عام
- القمة العالمية للحكومات تعرض أول وحدات تنقّل ذاتية القيادة
- خطة طموحة لتجديد البنية التحتية في الموازنة الأمريكية
- الدولار يهبط إلى أقل مستوى في 5 أشهر أمام الين
- بورصة وول ستريت تصعد لثالث جلسة على التوالي وتترقب بيانات التضخم
الطاقة- النفط
- العمل لـ"الاقتصادية": خروج منشآت من السوق لا يقلقنا.. السعوديون سيدخلون كأصحاب عمل
- وزارة الطاقة: رفع أسعار البنزين بنسبة 83 % و 127 %
- مختصون: توجه الصين لشراء النفط باليوان سيرفع الأسعار إلى 70 دولارا في 2018
- إحلال السيارات الكهربائية محل التقليدية يرتطم بتراجع النفط
- أسعار النفط تحلق فوق أعلى مستوى في أكثر من عامين
- "أرامكو": طرح الأسهم للاكتتاب في النصف الثاني من 2018
- تصريحات ولي العهد تحفز أسعار النفط.. والأعين صوب 70 دولارا للبرميل
- إطلاق أكبر منصة للاستثمارات الصناعية بين السعودية والصين في جازان
- «أرامكو» تستعين بتقنية جديدة لإعادة استكشاف الربع الخالي
- النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده
أضف تعليق