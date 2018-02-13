مجلس الوزراء يقر تنظيم "هيئة رعاية ذوي الإعاقة" .. ويعدل تنظيم "الإعلام المرئي والمسموع"

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزيرة خارجية جمهورية الهند ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني.

وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32) من الأدباء والمفكرين وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزا أساسيا في تشكيل هوية الأمم وقيمها وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلبا للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم والأمن الدوليين. وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والسلم والأمن الدوليين وخدمة الثقافة والتراث. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة. منوها بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3.5 إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا دون زيادة في التكاليف الرأسمالية وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم.

وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية وعد هذا العمل العدواني انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسيا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وعبر عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعبا لرئيس روسيا ولحكومة وشعب روسيا في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية.

وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها من بينها التقريران السنويان لوزارة التجارة والاستثمار وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين السعودية والأردن الموقعة في مدينة عمان وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين السعودية والعراق والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية والضمان والتنمية الاجتماعية بين السعودية والسودان والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وموريشيوس الموقعة في مدينة (ناسو) وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

5 - تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وذلك على النحو الوارد في القرار.

6 - الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وذلك على النحو الوارد في القرار.

7 - الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الترقيات

1 - ترقية عمران العمران (مدير عام المياه) بالمرتبة 15 بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

2 - ترقية منصور الرشود (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

3 - ترقية أحمد زين الدين (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 - ترقية محمد المسعود (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

5 - ترقية عبدالعزيز العمار (نائب المدير العام) بالمرتبة 14 بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

6 - ترقية عماد المهنا (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

7 - ترقية عبدالرحمن القصيبي (رئيس قطاع) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

8 - ترقية عبدالعزيز الدهش (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

9 - ترقية عبدالكريم العساف (رئيس قطاع) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

10 - ترقية صالح التركي (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

11 - ترقية محمد العسيري (وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة 14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.