نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء إن اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم مع أوبك قد در حوالي 43 مليار دولار حتى الآن على شركات النفط الروسية وميزانية الدولة. ونسبت إليه الوكالة قوله إن مكاسب الشركات الإضافية من الاتفاق بلغت 700 مليار روبل (12.1 مليار دولار) في حين كسبت الميزانية 1.7 تريليون روبل.
- نوفاك: اتفاق أوبك در 43 مليار دولار على الدولة وشركات النفط
- محافظ "الاستثمار" : قرار حصر المستحقات سينعكس إيجابا على القطاع الخاص
- وزير النفط: العراق يحتاج 4 مليارات دولار لاستثمارات المصب
- الأسهم الأوروبية تنخفض رغم التعافي في وول ستريت وآسيا
- وكالة الطاقة: زيادة المعروض النفطي قد تفوق نمو الطلب في 2018
الطاقة- النفط
- وزارة الطاقة: رفع أسعار البنزين بنسبة 83 % و 127 %
- مختصون: توجه الصين لشراء النفط باليوان سيرفع الأسعار إلى 70 دولارا في 2018
- العمل لـ"الاقتصادية": خروج منشآت من السوق لا يقلقنا.. السعوديون سيدخلون كأصحاب عمل
- إحلال السيارات الكهربائية محل التقليدية يرتطم بتراجع النفط
- أسعار النفط تحلق فوق أعلى مستوى في أكثر من عامين
- "أرامكو": طرح الأسهم للاكتتاب في النصف الثاني من 2018
- تصريحات ولي العهد تحفز أسعار النفط.. والأعين صوب 70 دولارا للبرميل
- إطلاق أكبر منصة للاستثمارات الصناعية بين السعودية والصين في جازان
- «أرامكو» تستعين بتقنية جديدة لإعادة استكشاف الربع الخالي
- النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده
أضف تعليق