الأسهم الأوروبية تنخفض رغم التعافي في وول ستريت وآسيا

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء على النقيض من مكاسب وول ستريت لليوم الثاني كما فشلت سلسلة من نتائج الشركات في تعزيز المؤشرات. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش واستقرت معظم البورصات والقطاعات أو انخفضت. وتضرر قطاع الاتصالات بعد أن اعلنت نتائج 2017. ونزل سهم شركة الاتصالات البلجيكية أكثر من سبعة بالمئة وسجلت أسوأ أداء على المؤشر ستوكس.

ونزل سهم كيرنج المالكة لعلامة جوتشي 2.6% رغم إعلان الشركة عن أرباح أفضل من التوقعات في الربع الأخير. وارتفعت مجموعة السفر الأوروبية توي 2% بعدما أعلنت أن حجوزات الصيف جيدة وسجل زيادة قوية في اليونان وتركيا وقبرص. وكان قطاع الترفية والسفر من القطاعات القليلة التي سجلت مكاسب. وفتح المؤشران كاك الفرنسي وداكس الالماني على انخفاض 0.1% في حين استقر فايننشال تايمز البريطاني.