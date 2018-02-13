ارتفاع أرباح "كمبا آيرن" بنسبة 6% خلال العام المالي الماضي

أعلنت مجموعة "أنجلو أمريكان" البريطانية العملاقة للتعدين اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباح تشغيل شركة "كمبا أيرن أور" لتعدين الحديد التابعة لها في جنوب إفريقيا قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 6% خلال العام المالي الماضي إلى 6ر19 مليار راند جنوبي إفريقي (64ر1 مليار دولار)، في حين بلغت أرباحها الأساسية 7ر9 مليار راند بما يعادل 47ر30 راند لكل سهم بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وقال "تيمبا مكوانازي" الرئيس التنفيذي لشركة "كمبا" إنه بشكل العام فإن النتائج المالية والتشغيلية كانت قوية ومازال "هناك الكثير الذي يمكننا عمله للاستفادة من كامل إمكانيات أصولنا ومازلنا ملتزمين بالبناء على هذه المكاسب في 2018". وبلغ إجمالي التدفقات النقدية السنوية القابلة للتوزيع لشركة "كمبا" خلال العام الماضي 3ر12 مليار راند بزيادة نسبتها 10% عن العام السابق.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة زيادة إنتاجها من خام الحديد خلال العام الماضي بنسبة 8% سنويا إلى 45 مليون طن وزيادة مبيعاتها بنسبة 6% إلى 9ر44 مليون طن.