60 مليار ريال التكلفة الإجمالية لمشروع «قطار الحرمين»

قال الدكتور بسام غلمان، مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع السابق، إن التكلفة المالية للمشروع فاقت الـ60 مليار ريال، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 138 جسرا و850 عبارة تصريف مياه للأمطار والسيول، إضافة إلى أكثر من 60 مليون متر مكعب من أعمال الحفر، و63 مليون متر مكعب من القطع الصخري والردم، وكذلك تم تصنيع وتوريد 35 قطارا كهربائيا حديثا، يتكون كل قطار من رأسين؛ محركين وثلاث عشرة مقطورة ويستوعب كل قطار 417 راكبا، ويتم تشغيلها بسرعة 300 كيلو متر في الساعة.

وأضاف خلال المحاضرة العلمية التي ألقاها في مسرح كلية الهندسة والعمارة الإسلامية في جامعة أم القرى في المدينة الجامعية في العابدية، بحضور الدكتور حمزة غلمان، عميد الكلية، أنه قد تم الانتهاء من كامل المسار على طول 450 كيلومترا بمسار سكة حديدية مزدوجة تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ، مبينا أن أعمال المشروع تضمنت تصميم وتنفيذ أربع محطات للقطارات في كل من مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة، إضافة إلى محطة خامسة داخل مطار الملك عبدالعزيز الجديد، مشيرا إلى أن المشروع تحقق على أرض الواقع بالدعم السخي من الحكومة، والتسهيلات التي سخرتها إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبين، أن من إيجابيات المشروع تأمين وسيلة نقل سريعة ومريحة وآمنة للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، والقضاء على عديد من الأحياء والمناطق العشوائية التي مر بها مسار المشروع، إضافة إلى توفير عديد من الوظائف لأبناء الوطن، لافتا إلى أن المشروع سيوفر خلال الفترة المقبلة للتشغيل ما يفوق عن 2000 وظيفة للرجال والنساء في المجالات الفنية والمالية والإدارية.

وأكد أنه خلال فترة تنفيذ المشروع في منطقة جدة تم إعادة تأهيل 8 تقاطعات رئيسة بطريق الحرمين، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المشروع إلى ستة قطاعات، لافتا إلى أنه عند بدء التشغيل التجاري بكامل طاقة المشروع سيكون بالإمكان تسيير سبعة قطارات في الساعة بين مكة وجدة بحيث في كل عشر دقائق رحلة، وقطارين بين مكة والمدينة بحيث يكون في كل نصف ساعة رحلة، مبينا أنه يمكن تشغيل 12 قطارا في الساعة الواحدة في المحطات المختلفة، موضحا أن هناك خططا تشغيلية لكل موسم.

وأفصح عن المدة الزمنية بين مكة ومحطة جدة 21 دقيقة وبين جدة والمطار 14 دقيقة والمطار ورابغ 36 دقيقة وبين رابغ والمدينة 60 دقيقة، متوقعا نقل 12 ألف راكب في الساعة بين مكة والمدينة في كلا الاتجاهين خلال فترة التشغيل الأولى، لافتا إلى أن الأمطار التي حدثت أخيرا أثبتت جودة المشروع الذي لم يتأثر.