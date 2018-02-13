«الزكاة»: تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري

قدمت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل عن "آلية تقديم الإقرار الضريبي"، أقيمت أمس في غرفة الرياض بحضور أكثر من 1000 شخص من ممثلي المنشآت، حيث قدمت شرحاً مفصلاً حول آلية تقديم الإقرار الضريبي.
وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة فعاليات تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الشهر الجاري في عدة مدن سعودية، بهدف دعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة ورفع جاهزيتها لناحية تقديم الإقرار الضريبي. ودعت الهيئة، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، موضحة أن تقديم الإقرار الضريبي لشهر كانون الثاني (يناير) يجب أن يتم قبل نهاية شهر فبراير الجاري كحد أقصى، فيما أوضحت أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر نيسان (أبريل) المقبل كحد أقصى. وأكدت، الهيئة على أهمية الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، مبينة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات "ضريبة المخرجات"، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات "ضريبة المدخلات". ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يشمل مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وضعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد الإرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.
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