بدعم الأسهم القيادية .. السوق السعودية تصعد 1.3 % رغم ضعف السيولة

استعادت الأسهم السعودية اللون الأخضر في تداولات أمس بدعم من القياديات لتغلق عند 7425 نقطة رابحة 98 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. جاء الارتفاع بدعم أساسي من قطاعي المصارف والمواد الأساسية. الارتداد جاء من عند متوسط 50 يوما الذي يشكل دعما للمؤشر، إلا أن فرص العودة للهبوط لا تزال قائمة طالما تداولت السوق دون 7500 نقطة في ظل ضعف السيولة، حيث لم تزيد عن جلسة أمس إلا 3 في المائة تقريبا وهي بالكاد تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، ليظهر استمرار إحجام بعض المتعاملين عن السوق، بعدما كانت تسجل أربعة مليارات ريال في وقت سابق. لا تزال السوق تترقب النتائج المالية التي لم تكتمل بعد وستكون محركا أساسيا للسوق خلال الفترة المقبلة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7327 نقطة، لم يحقق الخسائر ليتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7433 نقطة رابحا 1.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7425 نقطة رابحا 98 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 2.7 في المائة بنحو 82 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 739 ألف سهم لتصل إلى 147 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة إلى 89 ألف صفقة.

أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات ما عدا ثلاث، تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.23 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.09 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 840 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 766 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.

أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "جدوى ريت السعودية" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 18.29 ريال، وحل ثالثا "تعليم ريت" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 11.33 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 12.02 ريال، يليه "العبداللطيف" بنسبة 1.76 في المائة ليغلق عند 12.86 ريال، وحل ثالثا "إعادة" بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند 9.51 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 443 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 379 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 270 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية