تجارة السلع العالمية مرشحة للنمو أعلى من المعدلات الطبيعية

توقعت منظمة التجارة العالمية أمس، استمرار نمو حركة تجارة السلع العالمية بأكثر من المعدلات الطبيعية في الربع الثاني من العام الجاري.

وسجل المؤشر المجمع الذي تنشره المنظمة منذ الربع الثالث من 2016 قراءة عند 102.3 مقارنة بـ102.2 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ليصل معدله إلى 3 في المائة في 2017، وذلك بفضل انتعاش دوري واسع النطاق شمل أكثر من نصف اقتصادات العالم، ويتوقع أن يرتفع قليلا إلى 3.1 في المائة في 2018.

واستعادت التجارة العالمية زخما كبيرا بدعم من زيادة الاستثمارات. ومع انحسار الأوضاع المناوئة التي تواجهها البلدان المصدرة للسلع الأولية، يتوقع أن تتعافى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ولكن من المحتمل أن يستمر تراجع آفاق النمو الاقتصادي، في حالة حدوث تعديل غير منظم لأوضاع الأسواق المالية أو ازدياد التوترات الجيوسياسية. ويرتبط أحد بواعث القلق الرئيسة ببطء وتيرة النمو المحتمل في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الذي يتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع في السنوات العشر المقبلة.

وسيكون من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية لوقف هذا التراجع، ومواجهة الآثار السلبية لأي أزمة قد تقع في المستقبل.

وتسارعت وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بدرجة ملحوظة في 2017، وذلك بفضل انتعاش واسع النطاق في البلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ويتوقع أن يرتفع قليلا في 2018. ومع انتعاش الصناعات التحويلية والاستثمارات على مستوى العالم، تسارعت وتيرة التجارة العالمية بدرجة كبيرة وعززت نمو الصادرات في معظم مناطق بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وفي بيئة اقتصادية عالمية مواتية، ومع استمرار انتعاش الاستثمارات والتجارة العالمية، ومع صعود أسعار السلع الأولية، تبدو الآفاق الاقتصادية في الأمد القريب إيجابية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

ويتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في المستقبل المنظور، مع تسارع وتيرة النمو في البلدان المصدرة للسلع الأولية واستمرار قوة النشاط في البلدان المستوردة لهذه السلع.

ولكن من المتوقع أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل ضعيفا في البلدان المصدرة للسلع الأولية. غير أن آفاق المستقبل عرضة لمخاطر هبوط عديدة مثل عمليات تصحيح غير منظمة لأوضاع الأسواق المالية.