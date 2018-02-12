الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "موهبة"

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وذلك في خطوة استراتيجية مشتركة لتوطين صناعة المعرفة. ووقع المذكرة نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله الغامدي ومن جانب المؤسسة المشرف العام على المسابقات في مؤسسة موهبة الدكتور عبدالرحمن القويزاني. وطبقا للمذكرة فإن الاتحاد سيعمل على استقطاب الموهوبين والتعرف عليهم وترشيحهم في مجالات البرمجة والأمن السيبراني للالتحاق ببرامج الاتحاد، والتعاون في تصميم وتنفيذ برامج للموهوبين في البرمجة وأمن المعلومات، إلى جانب تمثيل المملكة في المشاركات الدولية ذات العلاقة، والتعاون في تدريب وصقل مهارات الموهوبين.

وأوضح الدكتور الغامدي أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سيعمل على اكتشاف الموهوبين في مجال الأمن السيبراني والبرمجة. مشيرا إلى أن الاتحاد يطمح من خلال هذه الخطوة إلى الوصول للموهوبين وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للابتكارات وتسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم من خلال حاضنات التقنية داخل الاتحاد في مجال الأمن السيبراني والبرمجة. وأفاد أن مذكرة التفاهم ستسهل استقطاب الموهوبين خاصة من هم في الصفوف الأولية للعمل على تطوير مهاراتهم، وتطوير برامج تتناسب مع هؤلاء الشباب في مجال الأمن السيبراني والبرمجة. من جهته أكد الدكتور القويزاني أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تؤمن بدور الاتحاد في تسريع عجلة التنمية خاصة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، موضحاً أن من أبرز مقومات رؤية المملكة 2030 هو توحيد الجهود التي أوجدت بدورها هذه المذكرة، وأنه سيكون هناك اتفاقيات منبثقة من هذه المذكرة، وتنظيمات مشتركة بين المؤسسة والاتحاد. وأفاد أن "موهبة" سيكون لها خلال الأيام القادمة تركيز على طلبة التعليم العام في المملكة وسيضاف لبرامج المؤسسة أولمبيادات خاصة بالبرمجة والحاسب بما يتوافق مع أهداف الاتحاد.