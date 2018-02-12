إغلاق مطار لندن سيتي بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قال مطار لندن سيتي إن جميع الرحلات ألغيت اليوم الاثنين بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر التيمز عند مرسى جورج الخامس.

وقالت الشرطة إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال في المطار أمس الأحد وإنها عزلت منطقة نصف قطرها 200 متر حول القنبلة.

وأضافت شرطة المدينة أنها أخلت المباني في المنطقة المحيطة بالقنبلة كما طوقت بعض الشوارع.

وقال روبرت سينكلير الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي خامس أكبر مطار في المدينة "يتعاون المطار بالكامل مع شرطة المدينة والبحرية الملكية ويعمل جاهدا على رفع القنبلة بأمان وحل الموقف بأسرع وقت ممكن".

وقالت خطوط (سيتي جيت) الجوية الإقليمية إنها عدلت رحلاتها لتقلع وتهبط في مطار لندن ساوث إند. وقالت شركة (أليطاليا) الإيطالية للطيران إنها ستسير رحلاتها من مطار لندن ستانستيد.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها تحاول الحد من تعطيل الركاب لأقصى درجة بعد إغلاق المطار.

وأضافت في بيان "نعيد الحجز للعملاء المقرر أن يسافروا اليوم على رحلات بديلة أو نعرض رد أموال من لم يعودوا راغبين في السفر".

