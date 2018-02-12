النفط يرتفع 2% مع استقرار الأسواق العالمية وهبوط الدولار

ارتفع النفط اثنين بالمئة اليوم الاثنين معوضا بعض خسائره الحادة من الأسبوع الماضي في ظل استقرار الأسهم العالمية بعد تكبدها أكبر انخفاض لأسبوع واحد في عامين.

وبحلول الساعة 1012 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا إلى 63.74 دولار للبرميل بزيادة نحو اثنين بالمئة في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار إلى 60.23 دولار وهي زيادة 1.8 بالمئة.

ساعد تراجع الدولار في دعم النفط بجعله الخام المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى.

واستقت الأسهم الأوروبية الاتجاه من مكاسب السوق الأمريكية يوم الجمعة في حين تعززت أسعار سلع أولية أخرى مثل النحاس والذهب.

ومازال استهلاك النفط قويا وإن كان ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي قد هبط بالأسعار عن ذروة 2018 التي تجاوزت 70 دولارا للبرميل وبات يهدد جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول لرفع الأسعار عن طريق كبح المعروض.

وقال بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية لدى اس.إي.بي "نمو الطلب قوي جدا وهو ما يغذي الوضع الحالي إلى جانب التراجعات الحاصلة في أماكن مثل فنزويلا. إذا ظل الطلب قويا فستظل أوبك على ما يبدو مسيطرة على الوضع في 2019."

وأضاف "إذا حدث وتباطأ النمو العالمي وبدأ الطلب على النفط يتباطأ فإن نمو الإنتاج في الولايات المتحدة سيصبح مشكلة لأن كعكة أوبك ستبدا بالانكماش."

