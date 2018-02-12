اليورو يرتفع مع انخفاض الدولار بفعل صعود للأسهم

ارتفع اليورو اليوم الاثنين في حين نزل الدولار فيما أدى تعافي أسواق الأسهم لتوقف الاتجاه الصعودي القوي للعملة الأمريكية.

وعاد بعض الإقبال على المخاطرة لأسواق العملة بعد الهبوط المسجل الأسبوع الماضي مما ساعد عملات الأسواق الناشئة عالية العائد والعملات المرتبطة بسلع أولية مثل الدولارين الاسترالي والكندي إلا أن المكاسب كانت محدودة.

ونزل الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات ليمحو جزءا من مكاسب الأسبوع الماضي لتسجل العملة الأمريكية أفضل أداء أسبوعي منذ 2016.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2275 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2298 دولار. وسجل اليورو أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 في الأسبوع الماضي.

ومقابل الين تراجع الدولار ولكنه استقر فوق أقل مستوى في خمسة أشهر.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.69 ين ليظل أعلى من مستواه المتدني يوم الجمعة عند 108.05 ين وهو أقل مستوى منذ 11 سبتمبر أيلول. ونزل الدولار الأسبوع الماضي نحو 1.3 بالمئة مقابل الين.

