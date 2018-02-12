أسهم أوروبا تتعافى قليلا بعد أسبوع مضطرب

تعافت الأسهم الأوروبية من أقل مستوى في ستة أشهر اليوم الاثنين مع ما يبدو من انحسار لحالة القلق الناجمة عن تفاقم مفاجيء لتقلبات في السوق محت تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم. وساهمت مكاسب في جميع القطاعات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق عند أقل مستوى منذ أغسطس آب يوم الجمعة الماضي. كما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني بأكثر من واحد بالمئة. ودفع تفاؤل المتعاملين سهما فيكتركس ودليفري هيرو لقمة المؤشر ستوكس وزاد كل منهما أكثر من أربعة بالمئة. وزاد سهم مجموعة اكزو نوبل 1.4 بالمئة بعد أن ذكر تقرير لفايننشال تايمز نقلا عن مصدر أن شركة أبولو عملاق الاستثمار المباشر تعاونت من أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في هولندا لشراء وحدة كيماويات متخصصة ممملوكة للمجموعة بقيمة عشرة مليارات يورو.