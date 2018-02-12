الخزف السعودية تفتح باب الترشيح لشغل المقعد الثامن في مجلس الإدارة

أعلنت شركة الخزف السعودية للمساهمين عن فتح باب الترشيح لشغل المقعد الثامن في عضوية مجلس إدارة الشركة (عضو واحد) لممن تتوفر فيهم الشروط في دورته الحالية التي بدأت في 1/4/2016م وتنتهي في 31/3/2019م فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح إلى إدارة الشركة ويكون الطلب معنوناً باسم لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من الأثنين الموافق 12/02/2018م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأثنين الموافق 12/03/2018م، وذلك وفقا لاحكام وقواعد الترشيح المعتمدة من قبل جمعية المساهمين في نظام حوكمة الشركة الداخلي: فعلى الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم المؤهلات والشروط، التقدم بطلب الترشح على أن يكون طلب الترشح متوافقاً مع الضوابط الواردة في نظام الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية. ويجب أن يتضمن طلب الترشح ما يلي: تقديم اخطار خطي موقع من المرشح يعلن فيه رغبته بالترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته على ان يرفق بالطلب صورة من بطاقة الهوية الوطنية للافراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.