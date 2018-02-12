أسواق التميمي تحتفل بافتتاح فرعها الجديد في حفر الباطن

احتفلت أسواق التميمي يوم الأربعاء، الموافق 7 شباط (فبراير) 2018، بافتتاح فرعها الجديد في حفر الباطن على طريق الملك عبدالله في حي الواحة. وقام بقص شريط الافتتاح عبدالمحسن العطيشان محافظ محافظة حفر الباطن، وفواز طلال التميمي, عضو مجلس إدارة مجموعة التميمي، ومحسن حسين الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، والفريق التنفيذي لأسواق التميمي. شارك أيضا بالحضور, المهندس محمد الحسيني رئيس البلدية ومدير الشرطة فايز الشهراني وعديد من المسؤولين الحكوميين وأعيان محافظة حفر الباطن. وقام محسن حسين، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق التميمي، وعدد من موظفي الشركة بأخذ جولة على أقسام الفرع المختلفة، التي تتميز باحتوائها على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة، المحلية والحصرية.

الجدير بالذكر أن الفرع الجديد لأسواق التميمي يقوم بخدمة زبائنه على مدار 24 ساعة في اليوم، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المستوردة والمحلية في مختلف الأقسام، التي تشمل الفاكهة، الخضار، المخبوزات الطازجة من الأفران، الحليب، الأجبان، اللحوم، والأسماك. إضافة إلى قسم الحياة الصحية، الذي يختص بتقديم كل ما هو صحي وطبيعي وخال من الجلوتين، بجانب خيارات أخرى متعددة تم اختيارها بعناية من مختلف أنحاء العالم لتلبية احتياجات المستهلك. إضافة إلى أن الأسواق توفر خدمات خاصة مثل الكيك المعد خصيصا، وشرائح الخبز، والجبن المبشور واللحم المفروم عند الطلب. وتحتوي تشكيلة المأكولات الجاهزة على مأكولات من أفران الطوب الخاصة مثل أرغفة الخبز، البيتزا، الدجاج المحمر، السلطات والمقبلات الطازجة. عملت شركة أسواق التميمي منذ أكثر من 38 سنة ليصل نجاحها إلى عديد من الفروع الموزعة في أنحاء المملكة في كل من الأحساء، الخبر، الدمام، الظهران، الجبيل، الرياض والقصيم، والآن في حفر الباطن. ومن ضمن الخطط المستقبلية للأسواق هي التوسع في عدد الفروع لتغطية عدد أكثر من المناطق وخدمة عدد أكبر من الزبائن.