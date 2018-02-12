تعيين رحيمي مشرفا عاما على مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي

أصدر الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي قرارا، بتعيين رحيمي بن أحمد رحيمي، مشرفا عاما على مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وذلك خلفا لسلفه المهندس موسى بن علي العكاسي، الذي انتهت فترة إشرافه على المشروع مع انتهاء موسم حج 1438هـ/2017.

وأعرب رحيمي، بهذه المناسبة عن جزيل شكره وامتنانه لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على الثقة الغالية التي أولاها له، متمنيا على الله أن يكون عند حسن ظنه.

وراجيا الله أن يوفقه في هذه المهمة النبيلة، منوها بما حققه المشروع من إنجازات ونجاحات متتالية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أشاد بمساهمة المشروع إلى حد كبير في تيسير وتسهيل قيام المسلمين في أي مكان في العالم بأداء نسك "الفدية، الصدقة، والعقيقة"، طوال العام، إضافة إلى نسكي الهدي والأضحية خلال أيام التشريق، عن طريق الموقع الإلكتروني للمشروع www.adahi.org.

ونوه رحيمي بهذه المناسبة بالجهود والإنجازات الكبيرة الذي حققها سلفه المهندس موسى العكاسي خلال فترة إشرافه على المشروع التي استمرت قرابة ست سنوات.

يذكر أن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي قد أنشأته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأسندت مهام تنفيذ المشروع إلى البنك الإسلامي للتنمية، وذلك ضمن الجهود الكبيرة والمشاريع والمرافق الضخمة التي أنشأتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بهدف تيسير أداء نسكهم وتعظيما وتقديرا لهذه الشعيرة العظيمة، وحفاظا على بيئة المشاعر المقدسة، وبدأ تنفيذ المشروع منذ موسم حج 1403هـ "1983م".

وطوال 35 عاما متتالية، نجح مشروع السعودية في الحفاظ على نظافة وسلامة بيئة منطقة المشاعر المقدسة، كما نجح في توزيع لحوم الهدي والأضاحي وإيصالها إلى فقراء الحرم وأكثر من 270 جمعية خيرية منتشرة في جميع أرجاء المملكة، ونجح المشروع كذلك حتى تاريخه في توزيع 21 مليون ذبيحة على مستحقيها من فقراء الحرم وداخل المملكة وعلى مستحقيها في 27 دولة من الدول والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن رحيمي حاصل على درجتي الماجستير في تخصص الإدارة وتنمية القوى البشرية، من جامعة كولومبوس أوهايو وجامعة جنوب كاليفورنيا، وسبق لرحيمي أن شغل عددا من المناصب المهمة في مجموعة البنك على مدى 22 عاما الماضية، بما فيها شغل منصب مدير الموارد البشرية في المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وتأمين الصادرات "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" لمدة 13 عاما، ثم مديرا لإدارة الخدمات الإدارية في مجموعة البنك لمدة تسع سنوات، وقد كان رئيسا للجنة التشغيل والشحن في مشروع المملكة لمدة ثماني سنوات، كما تم تعيينه مشرفا ورئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات التابعة لمشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.