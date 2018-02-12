«ساب» ينظم حملة للتبرع بالدم لمصلحة المستشفيات في المملكة

نظم البنك السعودي البريطاني "ساب" حملة للتبرع بالدم لموظفيه في مختلف المناطق وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المملكة.

ونفذت الحملة في المنطقة الوسطى بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، فيما تمت في المنطقة الشرقية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وفي المنطقة الغربية بالتعاون مع المركز الدولي الطبي في جدة. وامتدت الحملة لمدة ثمانية أيام، وشهدت إقبالا واسعا من منسوبي البنك تجاوبا مع الحملة وأهدافها وحرصا على الإسهام في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجتمع وأداء دورهم الإنساني.

وتأتي هذه الحملة امتدادا للتعاون المستمر مع المستشفيات وبنوك الدم لتوفير كميات الدم اللازمة الأمر الذي يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين، وكذلك مساعدة موظفي البنك للاستفادة من الفوائد الصحية الناتجة عن التبرع بالدم.

ومن الجدير بالذكر أن البنك السعودي البريطاني يقيم حملات التبرع بالدم بشكل دوري كل ستة أشهر انطلاقا من اهتمام البنك وحرصه على صحة منسوبيه وخدمة المجتمع.