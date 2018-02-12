لجنة الإعلام والتوعية التأمينية تبدأ مسيرة أعمالها

بدأت يوم أمس في مدينة الرياض أعمال لجنة الإعلام والتوعية التأمينية برئاسة عادل العيسى المتحدث الإعلامي الرسمي لشركات التأمين وأعضاء اللجنة، وتضمن الاجتماع مناقشة الأهداف التوعوية المستقبلية لقطاع التأمين وكيفية تسهيل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نوقش في الاجتماع عديد من الأفكار التي تخدم المجتمع بشكل عام والأفراد بشكل خاص والاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية. وقال العيسى إن قطاع التأمين في المملكة يشهد نموا مستداما، ونحن قادرون على صناعة محتوى إعلامي توعوي يعكس الصورة الحقيقية لمستقبل قطاع التأمين وتعديل المفاهيم الخاطئة. وأوضح العيسى أن اللجنة تهدف إلى رفع المستوى الثقافي وزيادة العمق المعرفي لدى الأفراد وتحقيق التوعية الشاملة لقطاع التأمين، وسنكون المنصة الأولى مع المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة.