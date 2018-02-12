مجلس تصفية تركة صالح الراجحي: بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال تم بيع 34 عقارا في 7 مزادات حتى الآن

أعلن مجلس تصفية تركة صالح الراجحي ــ رحمه الله ــ وشركة إتقان العقارية نجاح المزاد السابع من مزادات عقارات تركة الراجحي الذي أقيم البارحة الأولى الـ 24 من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1439 الموافق الـ 10 من شهر شباط (فبراير) 2018، بفندق الموفنبيك ــ قاعة الرياض واشتمل على سبعة عقارات تنوعت بين مجمعات سكنية، وورش صناعية، وعمائر، وأراض ومستودعات وأسواق، وبذلك تكون القيمة الإجمالية التي حققتها مبيعات الـ34 عقارا في المزادات السبعة التي أقيمت حتى الآن قد تجاوزت ثلاثة مليارات ريال.

وقد حضر المزاد أعضاء مجلس إدارة تصفية التركة برئاسة الدكتور عبدالمحسن الرويشد وحضور ممثل الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة العامة بالرياض وحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام لتغطية المزاد كما حضر المزاد عدد من الورثة إضافة إلى حشد كبير من المزايدين ورجال الأعمال في مجال العقارات وتطويرها. وأوضحت شركة إتقان العقارية الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي - رحمه الله - أن المزاد السابع شهد منافسة عالية بين المستثمرين لما للعقارات التي طرحت فيه من مميزات استثمارية وقد تم بيع العقارات التالية: مجمع صحاري السكني التجاري في حي السليمانية والبالغ مساحته الإجمالية 24.256 مترا مربعا ويتكون من: 14 فيلا ذات دورين، 79 شقة، 57 معرضا تجاريا، وسوق عتيقة الواقع في حي عتيقة بالقرب من طريق الملك فهد والبالغة مساحتها الإجمالية 14.034 مترا مربعا وتتكون من: 101 معرض إضافة إلى شقة سكنية واحدة، وبرج العليا 922 الواقع على شارع العليا العام مقابل برج المملكة، والبالغة مساحته الإجمالية 3200 متر مربع ويتكون من 66 شقة سكنية، خمسة محال، مكتب كبير، وورش ومستودعات الخرج الواقعة على طريق الخرج والبالغ إجمالي مساحتها 58.490 مترا مربعا ويتكون من قطع أراض مؤجرة، والمجمع الـ17 بالخالدية الذي يقع في حي الخالدية على طريق علي بن أبي طالب من جهة الشرق بمساحة إجمالية تبلغ 11.313. مترا مربعا ويتكون من أربعة مبان تضم 19 معرضا ومستودعا و33 شقة سكنية، وفلل خنشليلة الواقعة في الحي السكني غرب شارع علي بن أبي طالب بمساحة إجمالية تبلغ 6.750 مترا مربعا وتتكون من 20 فيلا ذات دورين، وعدد 11 قطعة سكنية وتجارية في أراضي خنشليلة الواقعة في حي الخالدية بالقرب من طريق الخرج بمساحة إجمالية تبلغ 6.702 متر مربع قطعتان منها في مخطط رقم 1968 وتسع قطع في مخطط رقم 7822.

من جهة أخرى، أعلن مجلس التصفية لتركة صالح الراجحي - رحمه الله - أن المزاد الثامن سيكون خلال الفترة المقبلة على عدد من عقارات التركة في المنطقة الشرقية، ودعا المستثمرين الراغبين في دخول المزادات المقبلة إلى التواصل مع المجلس أو مع المسوق لعقارات التركة شركة إتقان العقارية من خلال زيارة المعرض الدائم للعقارات الواقع في الرياض على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد عبر الهاتف المجاني 920009777.