«العربي الوطني» يمنح عملاءه فرصة مؤازرة الأخضر في كأس العالم

أطلق البنك العربي الوطني، بالتعاون مع "فيزا"، حملة تسويقية جديدة تحت عنوان "شاركنا مع أحبابك حفل الافتتاح ومباراة المنتخب"، موجهة لعملائه حاملي بطاقات فيزا العربي الائتمانية، تتضمن السحب في نهاية الحملة على رحلات مدفوعة التكاليف للفائزين وعائلاتهم لحضور حفل افتتاح كأس العالم "فيفا 2018" ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي. وقال أسعد السادة رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك العربي الوطني: "تهدف الحملة إلى منح عملائنا قيمة مضافة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لمؤازرة منتخبنا الوطني، ومتابعة أهم تظاهرة رياضية مباشرة من قلب الحدث، نظرا لما تحظى به كرة القدم من اهتمام وشعبية واسعة في المملكة والعالم".

تتضمن كل جائزة تذاكر ذهاب وعودة مع الإقامة لمدة أربعة أيام وتذاكر حضور حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، وخدمات الاستقبال والترحيب، إضافة إلى دعم من فريق فيزا للمناسبات، ويحظى العملاء بفرصة في السحب تلقائيا عند استخدام بطاقة فيزا العربي الائتمانية داخل المملكة وفرصتين خارج المملكة لإجمالي مشتريات قدرها 1000 ريال، وذلك خلال مدة الحملة التي تسري حتى 15 نيسان (أبريل) 2018، وتزداد فرص العميل بالربح كلما زاد عدد مرات استخدامه للبطاقة.