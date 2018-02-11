إعلان تصحيحي من "ميدغلف" بخصوص زيادة رأسمال الشركة

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 08/02/2018م بخصوص توصية مجلس الادارة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، تم ذكر بأن قرار مجلس الإدارة تم بتاريخ 20/05/1439هـ الموافق 06/02/2018م ,تم الموافقة عليه بالتمرير، والصحيح بأن مجلس الإدارة اجتمع بتاريخ 20/05/1439هـ الموافق 06/02/2018م وتم تمرير القرار لأخذ الموافقة عليه بتاريخ 21/05/1439هـ الموافق 07/02/2018م.