"الراجحي" يحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه.. تجاوزت 9 مليارات ريال

أعلن عبدالله الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي ان المصرف حقق ارباحا في العام الماضي 2017 م بلغت 9,121 مليون ريال، مقارنة مع ارباح بلغت 8,126 مليون ريال للعام السابق 2016 م، وبزيادة بلغت 12.2 % .

و قد ارتفع اجمالي دخل العمليات خلال العام بنسبة 3.7 % نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمار، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 6%.

وأضاف أن النتائج المالية لعام 2017 م أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين الى 56 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 7.3 % عما كانت عليه بنهاية 2016 م ، وكذلك ارتفاع اجمالي الموجودات إلى 343مليار بنسبة زيادة بلغت 1 %، في حين بلغ إجمالي الاصول التمويلية للمصرف 234 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8 %.

وأوضح الراجحي أن أرصدة العملاء ارتفعت لتصل الى 273 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 %، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين % 2.7 و 17.2 % على التوالي، و اصبح ربح السهم خلال العام 5.61 ريال.

وقدم رئيس مجلس الادارة الشكر لعملاء المصرف الكرام لولائهم الدائم وثقتهم ولموظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج.

واشار الراجحي الى ان المصرف استمر في تحقيق اهداف استراتيجية الموظفين بنجاح والتي تتماشى مع استراتيجية المصرف لعام 2020 م حيث وفر مصرف الراجحي خلال عام 2017 م حوالي 65 الف يوم تدريبي شملت الجوانب المتعلقة بالحوكمة و الالتزام، والتقنية والقيادة والإدارة، كما قام بتطبيق أدوات تقييم المواهب لتحديد المواهب وبناء خطط التتابع الوظيفي في المصرف.

وقد تم تصنيف برنامج تطوير الخريجين الذي يهدف لبناء قادة المصرف المستقبليين كأحد أفضل برنامج في المملكة، كما تم تكريم المصرف للعام الثاني على التوالي كأحد أفضل بيئات العمل في دول الخليج.

واوضح رئيس مجلس الادارة ان المصرف استمر في تنفيذ الكثير من البرامج الخاصة بالمسئولية الاجتماعية اذ نفذ المصرف 101 مبادرة اجتماعية خلال العام 2017 في 21 مدينة ومحافظة في المملكة واشتملت جميع المبادرات على مشاركات تطوعية من الموظفين والموظفات في كافة المدن حيث شارك 1634 موظف وموظفة (1,269 رجال ، 365 نساء) وبلغت ساعات التطوع خلال العام كاملاً 5,753 ساعة تطوعية .

يذكر أن مصرف الراجحي لديه اكبر شبكة فروع تغطي جميع أنحاء المملكة قوامها 590 فرعا منها 153 فرعا وقسما نسائيا، اضافة الى 233 مركزا للتحويل، كما انه صاحب اكبر شبكة للصراف الآلي تضم اكثر من 4,800 جهاز صراف آلي ، ويبلغ عدد نقاط البيع التابعة له اكثر من 74 الف جهاز نقطة بيع، وكان له السبق في ادخال اجهزة الخدمة الذاتية في المملكة التي وصلت الآن الى اكثر 150 جهازا، اضافة الى بقية القنوات الإلكترونية على الانترنت والهواتف الذكية، والفرع الآلي الذي كان له السبق في تدشينه.