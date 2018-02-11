"الحكير" تربح 48 مليون ريال بانخفاض 1.16% عن الربع المماثل

انخفضت أرباح شركة "الحكير" بنسبة 1.16 في المائة إلى 48.69 مليون ريال للفترة المنتهية في 31-12-2017 مقارنة بأرباح 49.26 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31-12-2017 نحو 287.49 مليون ريال مقابل 339.27 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 15.13 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 1.37 ريال مقابل 1.62 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
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