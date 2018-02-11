مجلس تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي: بقيمة تجاوزت الثلاثة مليار ريال تم بيع 34 عقار في سبع مزادات حتى الآن

أعلن مجلس تصفية الشيخ صالح الراجحي رحمه الله وشركة إتقان العقارية نجاح المزاد السابع من مزادات عقارات تركة الراجحي والذي أقيم مساء اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1439 الموافق للعاشر من شهر فبراير 2018 م ، بفندق الموفنبيك – قاعة الرياض واشتمل على سبعة عقار تنوعت بين مجمعات سكنية ، وورش صناعية ، وعمائر ، وأراضٍ ومستودعات وأسواق ،وبذلك تكون القيمة الإجمالية التي حققتها مبيعات الـ ( 34 ) عقارًا في السبع مزادات التي أقيمت حتى الآن تجاوزت الثلاثة مليار ريال .

وقد حضر المزاد أعضاء مجلس ادارة تصفية التركة برئاسة الدكتور عبد المحسن الرويشد وحضور ممثل الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة العامة بالرياض وحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام لتغطية المزاد كما حضر المزاد عدد من الورثة بالإضافة الى حشد كبير من المزايدين ورجال الاعمال في مجال العقارات و تطويرها.

وأوضحت شركة إتقان العقارية الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بأنَّ المزاد السابع شهد منافسة عالية بين المستثمرين لما للعقارات التي طرحت فيه من مميزات استثمارية وقد تم بيع العقارات التالية : مجمع صحاري السكني التجاري في حي السليمانية والبالغ مساحته الإجمالية 24.256 متر مربع ويتكون من : 14 فيلا ذات دورين ، 79 شقة ، 57 معرض تجاري ، وسوق عتيقة الواقع في حي عتيقة بالقرب من طريق الملك فهد والبالغ مساحته الإجمالية 14.034متر مربع ويتكون من : 101 معرض بالإضافة لشقة سكنية واحدة ، وبرج العليا ( 922 ) والوقع على شارع العليا العام مقابل برج المملكة ، والبالغة مساحته الإجمالية 3200 متر مربع ويتكون من 66شقة سكنية ، 5 محلات ، مكتب كبير ، وورش ومستودعات الخرج الواقعة على طريق الخرج والبالغ إجمالي مساحتها 58.490 متر مربع ويتكون من قطع أراضي مؤجرة ، والمجمع السابع عشر بالخالدية والذي يقع في حي الخالدية على طريق علي بن أبي طالب من جهة الشرق بمساحة إجمالية تبلغ 11.313. متر مربع ويتكون من 4 مباني تضم 19 معرض ومستودع و33 شقة سكنية، وفلل خنشليلية الواقعة في الحي السكني غرب شارع علي بن أبي طالب بمساحة إجمالية تبلغ 6.750 متر مربع وتتكون من 20 فيلا ذات دورين ، وعدد ( 11) قطعة سكنية وتجارية في أراضي خنشليلة الواقعة في حي الخالدية بالقرب من طريق الخرج بمساحة إجمالية تبلغ 6.702 متربع قطعتين منها في مخطط رقم ( 1968 ) وتسع قطع في مخطط رقم ( 7822 )

من جهة أخرى أعلن مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي رحمه الله بأن المزاد الثامن سيكون خلال الفترة المقبلة على عدد من عقارات التركة في المنطقة الشرقية ، ودعا المستثمرين الراغبين في دخول المزادات القادمة إلى التواصل مع المجلس أو مع المسوق لعقارات التركة شركة إتقان العقارية من خلال زيارة المعرض الدائم للعقارات الواقع في الرياض على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد عبر الهاتف المجاني 920009777