"الخزف السعودي" تزيد رأسمالها بنسبة 20%

أوصى مجلس إدارة شركة الخزف السعودي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07-02-2018 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي :

1.رأس المال قبل الزيادة 500,000 ألف ريال، رأس المال بعد الزيادة 600,000 ألف ريال، نسبة الزيادة 20%.

2.عدد الأسهم قبل الزيادة 50,000 ألف سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 60,000 ألف سهم.

3.سيتم منح 1 سهم لكل 5 سهم.

4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100,000 ألف ريال من حساب ارباح مبقاة

5.وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مواكبة لنمو الشركة وتوسع أعمالها، وتأكيداً لملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي..

6.وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سيعلن عنه لاحقاً. و في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصتة خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

كما يود المجلس أن يلفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة. والله الموفق