"أسمنت الجوف" توقع مذكرة تفاهم لتصدير الأسمنت إلى الأردن

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني مساء يوم الخميس 08-02-2018 م، تقوم شركة اسمنت الجوف بموجبها بتصدير مادة الاسمنت لمصلحة أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، على ان يبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ثلاثة اشهر، علما أنه لا يوجد اطراف ذات علاقة
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