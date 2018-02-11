خطة ترشيد ومناقلة تخفض فاتورة الأدوية 7 % في 2017 .. 8 مليارات ريال

أسهمت خطة ترشيد ومناقلة لوزارة الصحة، في تخفيض فاتورة شراء الأدوية بنسبة 7 في المائة خلال العام الماضي 2017، أي ما يعادل 600 مليون ريال.

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في الوزارة، "إن الخطة تتمثل في الترشيد والإنفاق على شراء الأدوية، فضلا عن تحسين التواصل بين إدارة الإمداد والتموين في المناطق لمعرفة الحاجة الفعلية لكل منطقة، وكذلك نقل الكميات الزائدة في بعض المناطق إلى مناطق أخرى ذات حاجة، لتقليص كميات الشراء وتفادي انتهاء الصلاحية".

وأضاف المسؤول، أن "تكلفة شراء الأدوية بلغت خلال عام 2017 قرابة ثمانية مليارات ريال مقارنة بنحو 8.6 مليار في 2016 تقريبا، أي بانخفاض 7 في المائة نتيجة خطة الترشيد في فاتورة الأدوية للبند المركزي للشراء"، مشيرا إلى أن نصيب الأدوية المستوردة شكل قرابة 70 في المائة من إجمالي الكميات المشتراة.

وفيما يتعلق بالخطة المتوقعة لعام 2018، أوضح أنه تماشيا مع رؤية الوزارة في ظل التحول في قطاع الصحة، وضعت وكالة الإمداد خطة، من أهم محاورها أن تكون جميع المنافسات لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة، بما يضمن استقرار العملية التموينية والحصول على أسعار مناسبة.

وذلك إضافة إلى تفعيل موضوع خصخصة الإمداد، من خلال العمل على تقييم سلسلة الإمداد "شراء.. تخزين.. وتوزيع" مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نبكو" وهي شركة وطنية مساهمة تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتعمل الشركة الوطنية للشراء الموحد نبكو خلال عام 2018 على دعم توطين صناعات الأدوية، وذلك من خلال دعم مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية، من خلال طرح البنود التي تصنع محليا ضمن منافسة مستقلة تطرح عن طريقها، ويقتصر التقديم عليها لتلك المصانع فقط.

يذكر أن وزارة الصحة تسعى إلى إطلاق عدة مبادرات صحية فيما يخص برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات تبلغ أكثر من 40 مبادرة سيتم الإعلان عنها تباعًا، إذ يجري استحداث نظام صحي يستوعب احتياجات الأفراد الصحية الحالية والمستقبلية، وسط الحاجة إلى نظام جديد مبني على أسس غير تقليدية في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره.