- ما هي الطاقة المتجددة؟
- وزير ألماني: سنوقف إملاء دروس في الموازنة على الأوروبيين
- «ستاندرد آند بورز» تمنح نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري
- 270.6 مليار دولار قروضا رديئة تثقل كاهل المصارف الصينية
- «صندوق النقد»: لا مبرر لاستمرار سياسة دعم الطاقة
- تحالف هندي يشتري حصة في امتياز بحري لـ «أدنوك»
- 6 مليارات دولار إيرادات حقول جنوب العراق في يناير
- تفاقم الخسائر الرأسمالية للصناديق العقارية المتداولة إلى 382.4 مليون ريال
أنت هنا
- الرئيسية
- رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- السعودية تعيد تشكيل أسلوب إدارة للطاقة ببناء قاعدة متينة لـ "المتجددة"
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- الإسكان: "سكني" يشمل جميع المناطق.. والأسعار تبدأ من 250 ألف إلى 700 ألف ريال
- 8 استثمارات في الزراعة المائية ترفع إنتاج الخضراوات إلى 48 ألف طن
- مدرب النصر توقعها بعد «التراجع»
- 3 جهات حكومية لتدقيق فواتير «القيمة المضافة»
- «التحلية».. الأكبر في العالم بإنتاج 5 ملايين متر مكعب يوميا
- متوسط تعرفة الكهرباء للقطاع السكني
- هزة محتملة في تسعير أسواق السلع مع إصدار الصين عقود نفط آجلة
- آسيا لديها عدد من المليارديرات يفوق العدد الموجود في الولايات المتحدة
- بعد فوات الأوان.. الكونجرس الأمريكي يقر مشروع الموازنة
- 112.3 مليار ريال أموال المصارف المودعة لدى «ساما».. الأعلى في 5 سنوات
أضف تعليق