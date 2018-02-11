وزير ألماني: سنوقف إملاء دروس في الموازنة على الأوروبيين

أعلن وزير المالية الألماني المعين أمس أن بلاده يجب أن تكف عن إملاء دروس في الموازنة على الدول الأوروبية الأخرى، مؤكدا اعتزام حزبه التمسك بميزانية متوازنة بلا ديون جديدة.

وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر أولاف شولز نائب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المال المقبل في حكومة أنجيلا ميركل أن "ألمانيا يجب ألا تملي على الدول الأوروبية الأخرى كيف تطور نفسها".

وأضاف: "بالتأكيد ارتكبت أخطاء في الماضي" في إشارة واضحة إلى المواقف المتشددة التي انتهجها المحافظ فولفجانج شويبله الذي بقى بالنسبة إلى دول أوروبية عدة الشخصية التي حاولت إخراج اليونان من منطقة اليورو في أوج أزمة الديون.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة أمس، قال عمدة ولاية هامبورج، إن الاشتراكيين الديمقراطيين "متمسكون بماليات صلبة"، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة سيتوافر لديها ما مجموعه 1.4 تريليون يورو، وفيما عدا ذلك سنعتمد على النمو الإضافي وما يترتب عليه من إيرادات ضريبية، أما فيما يتعلق بالرغبات الإضافية فعلينا أن ننظر بدقة فيما يمكن أن نؤديه وما لا يمكن".

وكانت وزارة المال لثماني سنوات بيد الحزب الديمقراطي - المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل التي اضطرت إلى التخلي عن هذه الحقيبة للاشتراكيين الديمقراطيين لانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف والبقاء في السلطة.

وهو قرار أثار استياء داخل حزب ميركل خشية من تغيير السياسة النقدية وحصول تراخ في ملف الديون، ويؤكد شولز أن حزبه سيبقى متمسكا بتوازن موازنة الدولة الفيدرالية، حيث "يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تبقى الموازنة متينة".

وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف على تخصيص 46 مليار يورو للاستثمار والمسائل الاقتصادية، لكن ألمانيا قد تشجع على زيادة إنفاقها بسبب متانة اقتصادها وتحت ضغط شركائها الأوروبيين.

وستمثل الموازنة الإجمالية للدولة الفيدرالية نحو 1400 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب شولز الذي أشار إلى أن هامش المناورة لزيادة الإنفاق "سيكون رهن نمو إضافي والإيرادات الضريبية الناجمة عن ذلك".

والاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي بصعوبة ينص على أن تتفق الأحزاب المتمثلة في الحكومة على "هدف موازنة متوازنة دون ديون جديدة وطبقا لمطالب الدستور". وأعلن شولز عن تحول في السياسة المالية حيال الدول الأوروبية، حيث قال:" لا نريد أن نملي على دول أوروبية أخرى كيفية تطورها، وبالتأكيد تم ارتكاب أخطاء في الماضي في هذا الشأن".

في الوقت نفسه، أكد شولز أن حكومة بلاده ستسوي جزءا من العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن خروج بريطانيا من التكتل، وبطبيعة الحال سنضطر للمشاركة بصورة حاسمة، لكنه شدد على أن بلاده " بالتأكيد لن تتحمل الأعباء بمفردها"، وأعلنت دول أخرى مثل النمسا، عدم استعدادها لزيادة مدفوعاتها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

يذكر أن وزارات المالية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية من بين ست وزارات حصل عليه الحزب الاشتراكي في الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل.