توقعات بانتصار «الفيل الهندي» على «التنين الصيني» في معركة النمو

الهند مهمة الآن وستظل مهمة أكثر في المستقبل. إنها ديمقراطية؛ اقتصادها ينمو بسرعة؛ وستكون قريباً البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، لتخطف الصدارة من الصين.

ينبغي أن يتوق الغربيون بحماس إلى الهند لتكون نموذجا ناجحا للتطور الديمقراطي بقيادة السوق.

على أن السؤال المهم إذن هو ما إذا كانت حكومة ناريندرا مودي، الذي تولى المنصب منذ أيار (مايو) من عام 2014، قد أحدثت فرقاً حاسماً في المسار الاقتصادي في الهند؟ الرد هو: ليس بعد، إلا أن الإصلاحات التي أدخلها قد تُحدِث فرقاً ملحوظاً في الأعوام المقبلة.

التحول الحاسم في السياسات الاقتصادية والأداء في الهند حدث بعد أزمة العملة الأجنبية عام 1991.

نسخة الهند من "الإصلاح والانفتاح" للصين رفعت متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى نحو 5 في المائة سنوياً بين عام 1992 وعام 2017.

المتوسط المتحرك لمدة خمسة أعوام للنمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 7.2 في المائة في الأعوام التي سبقت وشملت عام 2007، قبل أن يتباطأ إلى 5.8 في المائة في الأعوام المنتهية عام 2017. هذا التباطؤ مُخيب للآمال.

بيد أنه إذا استمر هذا المعدل، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد سيتضاعف مرة كل 12 عاماً.

هذا سيكون أمراً تحولياً – ليس بالنسبة إلى الهند فحسب، بل إلى العالم كله، إذ تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان الهند إلى 1.6 مليار "17 في المائة من المجموع العالمي" بحلول عام 2040.

السؤال المهم هو ما إذا كان معدل النمو في الهند سيستمر في الانخفاض، أو الاستقرار أو الارتفاع مرة أخرى؟

المسألة الحاسمة هنا هي الانخفاض الملحوظ في معدل الاستثمار في البلاد، من ذروة بلغت 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 30 في المائة في عام 2017.

إذا كان معدل الاستثمار سيبقى في المستوى الأخير، فمن غير المرجح أن يرتفع نمو الناتج الأهلي الإجمالي إلى أكثر من 8 في المائة سنوياً، ناهيك عن أن يصل إلى معدلات أعلى ثابتة، على الرغم من أنه لا ينبغي أن ينخفض إلى ما دون المعدلات الحالية.

في وقت لاحق، معدلات الاستثمار المرتفعة في أوائل العقد الأول من الألفية كانت نفسها غير مستدامة، حيث ابتعدت عن مشكلة "الميزانية العمومية التوأم" التي نتجت عن الديون المعدومة في المصارف، وكثير من الشركات.

تحليل في دراسة الحالة الاقتصادية التي نُشرت أخيراً في البلاد استنتج أن عكس تباطؤ الاستثمار المرتبط بالميزانيات العمومية المُرهقة مهمة صعبة.

ويُشير إلى أن جدول الأعمال يتضمن تطهير الميزانيات العمومية غير الصحية، الأمر الذي يجري الآن.

من المهم أيضاً إحراز مزيد من التقدم في تخفيف تكاليف ممارسة الأعمال، من خلال "إيجاد بيئة ضريبية وتنظيمية واضحة، شفافة ومستقرة".

ما إذا كان بإمكان الحكومة التي ألغت جزءا كبيرا من المخزون النقدي الكبير بين عشية وضحاها إيجاد مثل هذا النظام المستقر، يجب أن يكون موضع تساؤل.

الصعوبات الأولية لضريبة السلع والخدمات الجديدة، التي هي في حد ذاتها إصلاحات قيمة، إلا أن ذلك لا ينفي أنها قد قادت إلى مزيد من الأضرار.

أشار مودي إلى تصميمه على تنفيذ إصلاحات هيكلية حيوية في خطاب الشهر الماضي في الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

جدول أعماله مُثير للإعجاب وواسع النطاق. تقول دراسة الحالة الاقتصادية "إن تباطؤ الاقتصاد الهندي في عام 2016 وأوائل عام 2017 قد انعكس بالفعل: إنه الآن يتقدم بسرعة كاملة".

على أن من حقنا أن نسأل مرة أخرى: على أي أساس حدث ذلك حتى الآن؟ هناك رهان معقول يُمكن أن يكون أن النمو سيستقر في مكان ما بين 7 و8 في المائة سنوياً، بشرط توافر بيئة عالمية داعمة إلى حد كبير.

بشكل عام، ينبغي أن تستعيد الهند لقب "الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً في العالم" من الصين، هذا العام.

ماذا عن التحديات طويلة الأمد؟ من المهم إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمار وتشجيع زيادة الادخار.

كما تُشير دراسة الحالة الاقتصادية أيضاً، بشكل ناجح، إلى أن الهند قفزت 30 مرتبة لاقتحام أعلى 100 مرتبة للمرة الأولى في البنك الدولي.

هذا في الواقع هو نتيجة الإصلاحات، لكن الهند لا تزال تتخلف 22 مرتبة عن الصين. كما جاءت أيضاً في المرتبة 164 من حيث الفعالية في إنفاذ العقود.

هذا يعكس عدم كفاءة النظام القانوني، الذي يملك خصائص ديكينزية، لكن يُمكن للهند بل وينبغي أن تُحقق أداءً أفضل.

في المقابل بشكل عام، إمكانية تحسين السياسات والمؤسسات فيما تبقى من بلاد فقيرة "تلك اللواتي تبلغ نواتجها الإجمالية للفرد نحو ثُمن مستويات الولايات المتحدة" ينبغي أن يوجد الثقة بأن النمو السريع سيستمر.

دراسة الحالة الاقتصادية تتساءل، بشكل جريء، قد تكشف ما إذا كان هناك الآن ميل إلى الاقتصادات التي تتخلف كثيراً عن الاقتصادات الأغنى في العالم مثل الهند، نحو الفشل في اللحاق.

بشكل خاص، تُشير إلى العقبات التي لم تكُن موجودة في الماضي. هذه تشمل رد الفعل العنيف الحالي ضد العولمة، الذي قد يُبطئ نمو الصادرات؛ وميل نمو الصناعة للوصول إلى ذروة في مرحلة مبكرة جداً من عملية التنمية، أو "إزالة تصنيع سابقة لأوانها"؛ وتحدي رفع الموارد البشرية؛ والتأثير السلبي لتغير المناخ في الإنتاجية الزراعية.

التحدي الحاسم هنا هو التعليم. لا تزال الهند تفشل في توفير تعليم كافٍ لقدر كبير من أطفالها - وهو فشل سيؤثر في جودة القوة العاملة لعدة عقود من الزمن.

كما تُقدّم الدراسة حجة قوية لزيادة الجهود العلمية في الهند وإنفاق مزيد في مجال البحث والتنمية، خاصة في القطاع الخاص.

هناك سمة هيكلية لافتة للنظر في الهند، التي تتجاوز أهميتها الاقتصاد، وهي تفضيل المجتمع الأبناء الذكور. هذا يظهر في الميل القوي إلى الاستمرار في الإنجاب إلى أن يولد صبي ذكر.

مخزون الهند من "النساء المفقودات" – أي النساء اللواتي سيكن موجودات ضمن نسبة طبيعية بين الجنسين، هي الآن بحسب التقديرات 63 مليونا.

عدد الفتيات غير المرغوبات – أي الفتيات الموجودات فحسب، لأن الوالدين كانا في الواقع يريدان صبيا، هو بحسب التقديرات 21 مليونا.

الأسوأ من ذلك، أن هذه التوقعات لا تختفي مع ازدياد الازدهار. وفي حين إن معاملة النساء في الهند تحسنت من عدة جوانب، إلا أن تفضيل الأبناء لا يزال مستمرا.

الناتج والمواقف الاجتماعية التي تسبب ذلك ينبغي أن تتغير، فهي تسبب أضرارا هائلة. التطور الاقتصادي مهم، لكنه في حد ذاته لا يمكن أن يكون كافياً على الإطلاق، لإحداث النقلة التنموية الجبارة من التخلف إلى التنمية، وهي المطلوب.