1.74 بالمئة نسبة الديون المعدومة بالبنوك الصينية عام 2017

شهدت نسبة الديون المعدومة بالبنوك التجارية الصينية استقراراً خلال العام الماضي، وسط جهود حكومية لمواجهة المخاطر، بحسب ما ذكرته لجنة التنظيم المصرفي الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن نسبة القروض غير العاملة بالبنوك التجارية بلغت 1.74 بالمئة في نهاية عام 2017، حسب اللجنة.

وبلغت قيمة القروض السيئة المستحقة لدى البنوك التجارية 1.71 تريليون يوان (270.6 مليار دولار أمريكي).

وتراجعت نسبة القروض غير العاملة لأول مرة منذ عام 2012 لتصل إلى المستوى الحالي في الربع الاخير من عام 2016، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً لاقتصاد مثقل بديون كبيرة.

وأوضحت اللجنة أن "المخاطر في الصناعة المصرفية تحت السيطرة، وأن المصارف لعبت دوراً أكبر في خدمة الاقتصاد الحقيقي".

وأظهرت البيانات أن المصارف قدمت المزيد من القروض لمساعدة الشركات متناهية الصغر والشركات الزراعية، مع سعي الحكومة لتوجيه المزيد من الاموال للقطاعات التي هي بحاجة للتمويل.

ولمواجهة مخاطر محتملة في القطاع المالي، عززت الحكومة جهودها لتصحيح المخالفات في تلك الصناعة، مستهدفة الأنشطة عالية المخاطر مثل التمويل من خارج الميزانية.