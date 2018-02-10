وزير المالية الألماني المحتمل يعتزم التمسك بميزانية بلا ديون جديدة

أعلن أولاف شولتس نائب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية المحتمل، اعتزام حزبه التمسك بميزانية متوازنة بلا ديون جديدة.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال عمدة ولاية هامبورج: "إن الاشتراكيين الديمقراطيين متمسكون بماليات صلبة".

وأضاف شولتس: "أن الحكومة الجديدة سيتوافر لديها ما مجموعه 1.4 تريليون يورو وفيما عدا ذلك سنعتمد على النمو الإضافي وما يترتب عليه من إيرادات ضريبية، أما فيما يتعلق بالرغبات الإضافية فعلينا أن ننظر بدقة فيما يمكن أن نؤديه وما لا يمكن".

وأعلن شولتس عن تحول في السياسة المالية حيال الدول الأوروبية، حيث قال: "لا نريد أن نملي على دول أوروبية أخرى كيفية تطورها"، وأضاف: "بالتأكيد تم ارتكاب أخطاء في الماضي في هذا الشأن".

في الوقت نفسه، أكد شولتس أن حكومة بلاده ستسوي جزءاً من العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن خروج بريطانيا من التكتل، وقال: "بطبيعة الحال سنضطر للمشاركة بصورة حاسمة"، لكنه شدد على أن بلاده "بالتأكيد لن تتحمل الأعباء بمفردها".

وأعلنت دولاً أخرى مثل النمسا عدم استعدادها لزيادة مدفوعاتها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً.

يذكر أن وزارات المالية والخارجية والعمل والشئون الاجتماعية من بين ست وزارات حصل عليها الحزب الاشتراكي في الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.