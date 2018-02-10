الإسكان: "سكني" يشمل جميع المناطق.. والأسعار تبدأ من 250 ألف إلى 700 ألف ريال

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن جميع الوحدات السكنية في كافة المناطق تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال وذلك بما يتناسب مع مختلف الفئات، موكدا أن جميع التصاميم تراعي معايير الجودة لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للأسرة، وأضاف: "يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين مع كل دفعة تخصيص وذلك عبر موقع "سكني"، وكذلك يتم الافصاح عن التفاصيل الأخرى خلال المؤتمر الشهري، والمشاريع السكنية وجميع المنتجات الأخرى ضمن برنامج "سكني" تمتاز بشموليتها لجميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها".