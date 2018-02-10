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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

19 صفقة خاصة على 5.3 مليون سهم منذ مطلع 2018 .. بـ 213 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض
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