زيادة إنتاج الألبان الطازجة محليا تتراجع بأسعار الحليب المجفف 15 %

دفعت وفرة معروض الألبان الطازجة في منافذ البيع، الشركات لخفض أسعار الحليب المجفف لجميع الأصناف والعبوات بنسبة 15 في المائة، وفقا لما أظهرته جولة لـ"الاقتصادية" وأكده مسؤولون في قطاع الألبان.

وكشفت جولة لـ"الاقتصادية" في عدد من منافذ البيع في أسواق الدمام، عن انخفاض أسعار الحليب المجفف لجميع الأصناف والأوزان، إذ انخفض سعر العبوة زنة 2.5 كيلو جرام إلى ما بين 52 و58 ريالا، وسعر 1.8 كيلو جرام ما بين 35 و42 ريالا.

أما الأصناف زنة 900 جرام، فقد راوحت أسعارها ما بين 21 و24 ريالا، أما سعر العبوة زنة 400 جرام فقد بلغت ما بين 14 و16 ريالا.

وقال فادي علوية؛ مدير إدارة العمليات في إحدى شركات الألبان، إن زيادة الإنتاج من الألبان الطازجة محليا قلل من حجم الكميات المستهلكة من الحليب المجفف، حيث تشهد منافذ البيع عمليات توزيع كبيرة من الألبان الطازجة، رغم إدراك مسؤولي هذه الشركات أن فصل الشتاء ينخفض فيه الطلب على الألبان الطازجة ومشتقاتها.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى خفض أسعار الحليب المجفف بصورة واضحة، بهدف جذب إقبال المستهلكين على الشراء، بعد ملاحظة انخفاض حجم الاستهلاك خلال الأشهر الماضية، حيث يفضل المستهلكون عادة شراء الألبان الطازجة عن حليب المجفف في حال كانت هناك تنافسية في الأسعار.

وأضاف، "طالما هناك توافر معروض للألبان الطازجة من شركات معروفة على مستوى السوق المحلية، فإنه يتسبب في ندرة الطلب على الحليب المجفف، مشيرا إلى أن أسعار الألبان الطازجة تعتبر أرخص بنسبة 40 في المائة عن حليب المجفف، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على الألبان الطازجة من قبل المستهلكين.

بدوره، قال نصر الدين الحاج؛ أحد مديري التسويق في شركة ألبان محلية، إن انخفاض استهلاك الحليب المجفف ليس مقصورا على السوق السعودية فحسب، إنما شمل أسواقا خليجية أخرى.

وأوضح، أن هناك ندرة في الطلب على الحليب المجفف بشكل عام، رغم العروض الترويجية التي تقدمها شركات على هذه المنتجات، مبينا أن هناك شركات محلية لجأت لتقليص حجم إنتاجها من الحليب المجفف خلال الفترة الماضية، بسبب قلة الاستهلاك هذه الفترة.

ولفت إلى أن خفض الإنتاج يأتي بسبب ضعف الاستهلاك محليا وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج التشغيل وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج المحلية أو المستوردة.

من جهته، أوضح مدير تسويق ومبيعات في احدى شركات الألبان، فضل عدم ذكر اسمه، أن خفض أسعار الحليب المجفف محليا يأتي في وقت تشهد فيه الأسعار في الأسواق العالمية، بسبب ضعف الدولار وزيادة الطلب في عدد من الدول المستهلكة كالصين وأوضح أن أسعار الحليب المجفف في الأسواق العالمية وصلت إلى 3400 دولار للطن، مقارنة بسعر خلال الأشهر الماضية حيث وصل سعره 2400 دولار، مشيرا إلى أن سعر الكيس زنة 25 كيلو جراما من الحليب المجفف الفاخر في حدود 380 ريالا من "نيوزلندا، وإيرلندا" أما بقية الأنواع الأخرى خاصة المخلوط منها يصل السعر 220 ريالا للكيس زنة 25 كيلو جراما. وأضاف أن هذه الأسعار تعتبر تنافسية في السوق المحلية.