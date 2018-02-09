هيئة رقابية هندية تفرض غرامة على شركة جوجل بسبب الاحتكار

فرضت هيئة هندية لمكافحة الاحتكار غرامة قدرها 36ر1 مليار روبية (21 مليون دولار) على جوجل، بسبب إساءة استغلال موقعها المسيطر في خدمات البحث على الإنترنت، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير اليوم الجمعة. وخلصت لجنة المنافسة في الهند في حكمها الوارد في 190 صفحة، إلى أنه تم توجيه المستخدمين، الذين يبحثون عن تفاصيل رحلات الطيران، إلى صفحة البحث عن رحلات الطيران الخاصة بجوجل. وقالت لجنة المنافسة في الهند في الأمر المنشور في موقعها على الإنترنت: "تبين أن جوجل متورط في ممارسات التحيز في محركات البحث على الإنترنت، وبالتالي فهي تسبب ضررا لمنافسيها ولمستخدميها". وقالت جوجل، التي لها الحق في الاستئناف على القرار، إنها بصدد استعراض مخاوف لجنة المنافسة، وفقا لما ذكره المتحدث باسمها لصحيفة "إيكونوميك تايمز" اليومية. وقال المتحدث: "إن لجنة المنافسة في الهند أكدت، أنه استناداء غلى في معظم المسائل التي فحصتها، فإن منتجنا متوافق مع قوانين المنافسة الهندية". وجاء حكم لجنة المنافسة نتيجة لشكوى أرسلها موقع التعارف والزواج الهندي "بهارات ماتريموني" ومجموعة لحماية المستهلك عام .2012