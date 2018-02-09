مبيعات السيارات في الصين ترتفع 11.6% في يناير

قال اتحاد صناعي اليوم الجمعة إن مبيعات السيارات الصينية زادت خلال يناير كانون الثاني 11.59 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.81 مليون سيارة في بداية سريعة للعام وسط تباطؤ أوسع نطاقا في أكبر سوق للسيارات بالعالم. وتأتي الزيادة الشهرية، وهي الثامنة على التوالي، بعد ارتفاع نسبته 0.1 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي مبيعات السيارات في ديسمبر كانون الأول. وكان اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين توقع في السابق أن تشهد سوق السيارات في البلاد على الأرجح نموا بنحو ثلاثة بالمئة هذا العام في ما سيكون نموا ضعيفا للعام الثاني على التوالي.