لقاء ومصافحة بين رئيسي الكوريتين..على هامش الألعاب الأولمبية الشتوية

التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان ورئيس دولة كوريا الشمالية كيم يونغ نام الجمعة وتصافحا قبيل حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية في الجنوب كما افادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

والتقى كيم الذي يترأس رسميا الوفد الدبلوماسي الكوري الشمالي الى الاولمبياد، مون خلال حفل استقبال للقادة نظم قبل الافتتاح كما افاد المصدر نفسه.