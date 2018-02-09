البورصة المصرية تخسر 8.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر8 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5ر852 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 11ر1 % ليبلغ مستوى 14921 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 58ر2 % ليبلغ مستوى49ر848 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ انخفاضاً بنحو 53ر1 % ليبلغ مستوى92ر2025 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 4ر7 مليار جنيه، مبينا أن كمية التداول بلغت نحو 090ر1 مليون ورقة منفذة على 139 ألف عملية.

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 79ر64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 36ر27 %، والعرب على 85ر7 %، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 96ر753 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 41ر97 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على21ر60 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 79ر39 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 58ر222 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 186ر2 مليون جنيه، وأن حجم التعامل على السندات بلغ نحو 2009 ألاف سند تقريباً.