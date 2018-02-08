نيسان تخفض توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية خلال العام المالي الجاري

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات اليوم الخميس خفض توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية من 645 مليار ين إلى 565 مليار ين ( 1ر5 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، وذلك في ظل فضيحة فحوصات السلامة وضعف المبيعات.

وكانت نيسان قد اعترفت في تشرين أول/اكتوبر الماضي أنها انتجت سيارات بدون إجراء فحوصات السلامة الملائمة طوال عقود. ودفعت هذه الفضيحة الشركة لاستدعاء نحو 2ر1 مليون سيارة في اليابان.

ومن ناحية أخرى، رفعت نيسان، ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان، من توقعاتها بالنسبة لصافي الأرباح إلى 705 مليار ين خلال العام المالي حتى آذار/مارس المقبل في ظل خفض الضرائب الأمريكية، بعدما كانت تتوقع أن تسجل أرباح بقيمة 535 مليار ين في تشرين ثان/نوفمبر الماضي ، كما توقعت الشركة أن تسجل مبيعات بقيمة 8ر11 تريليون ين.

وكانت نيسان قد سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 4ر82 مليار ين خلال الربع الأخير من عام 2017، بانخفاض بنسبة 50% مقارنة بنفس الربع من عام 2016، كما تضاعف صافي أرباحها لتصل إلى 6ر301 مليار ين. وتراجعت المبيعات خلال الربع بنسبة 3ر2% لتصل إلى 88ر2 تريليون ين.

وتراجعت مبيعات السيارات محليا بنسبة 29% خلال الربع الممتد من تشرين أول/اكتوبر إلى كانون أول/ديسمبر لتصل إلى 95 الف وحدة

وأضافت نيسان أن مبيعاتها في أمريكا الشمالية، أكبر أسواقها، تراجعت بنسبة 4ر1% لتصل إلى 526 ألف وحدة.

