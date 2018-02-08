"نفط الهلال" الإماراتية تنوي مضاعفة إنتاج الغاز في العراق لـ 3 سنوات

قال بدر جعفر رئيس شركة نفط الهلال التي مقرها الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إن شركة الطاقة تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في شمال العراق بواقع 80 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول أكتوبر تشرين الأول و500 مليون قدم مكعبة يوميا في ثلاث سنوات.

وأضاف جعفر خلال مؤتمر أن الأرقام لا تشمل إنتاج وحدتها دانة غاز التي تعمل في العراق. وأضاف أن نفط الهلال تنتج في الوقت الحالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و20 ألف برميل يوميا من المكثفات في شمال العراق.