النفط يرتفع بعد خسائر بفعل تعطل في بحر الشمال وطلب الصين

تعافت أسعار النفط بشكل كبير من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق اليوم الخميس في الوقت الذي وازن فيه توقف خط أنابيب في بحر الشمال وورادت خام قياسية للصين أثر ارتفاع الإنتاج الأمريكي والذي تخطى العشرة ملايين برميل يوميا.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 65.51 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق ومرتفعة من أدنى مستوى في 2018 البالغ 65.12 دولار للبرميل والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولار للبرميل بانخفاض ثلاثة سنتات عن سعر آخر تسوية لكنها تعافت من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 61.33 دولار للبرميل.

وتلقى النفط دعما اليوم من ثاني توقف في عدة أشهر لشبكة خطوط الأنابيب فورتيس البالغة طاقتها 450 ألف برميل يوميا وهي الأكبر في بريطانيا وتورد معظم الخام الذي يدعم عقود برنت لكن شركة إينيوس المشغلة لخط الأنابيب قالت إن من المرجح استئناف تشغيل الخط اليوم.

ويقول متعاملون إن الواردات الصينية القياسية من الخام في يناير كانون الثاني والبالغة 9.57 مليون برميل يوميا قدمت أيضا الدعم للأسعار.

لكن زيادة إنتاج الخام الأمريكي الذي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.25 مليون برميل يوميا تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية.