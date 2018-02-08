"ريدان" تبرم عقد إتفاق مبدئي للإستحواذ على 25% من شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات

أعلنت شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن إبرام عقد إتفاق مبدئي والتوقيع بتاريخ 21-05-1439هـ الموافق 07-02-2018م وتستهدف به الروشة العالمية للحلويات والحفلات الخارجية إحدى فروع شركة مطابخ ومطاعم ريدان في الإستحواذ على نسبة 25% مبدئياً من شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة (شركة غير مدرجة) المتخصصة في بيع الحلويات والإعاشة المطهية والغير مطهية وذلك مقابل الدخول بفروع الروشة العالمية للحلويات والحفلات الخارجية في شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة بعد تقييمهما من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين للمنشأت الاقتصادية والمرشحين هم : الأستاذ / وليد أحمد محمد بامعروف والدكتور/ محمد عيد القحطاني والأستاذ/ بسام محمد البقعاوي وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد على أن يتم سداد باقي نسبة الشراكة على مبالغ مقسطة خلال ثلاثة سنوات مع العلم بأن ملاك شركة الجونة للحلويات حالياً هم السيد/ مشعل عوض الله السلمي والسيد/ نصار عوض الله السلمي ، مناصفة وهما من مساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان.

وذلك طبقاً لصلاحيات مجلس الإدارة للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة مع الإشارة بأنه لن يتم إتمام الشراكة بشكل نهائي إلا بعد إعداد التقييم وإستبعاد العقارات المملوكة للطرفين المسجلة بحسابات الشركة من التقييم وفي حال إتفاق الطرفين على زيادة نسبة الشراكة لشركة مطابخ ومطاعم ريدان عن النسبة التي تنتج عن التقييم يكون لشركة مطابخ ومطاعم ريدان الحق في زيادة نسبة شراكتها من خلال دفع مبالغ مالية مقسطة يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

وسوف يتم الترتيب للدعوة إلى إنعقاد جمعية عمومية غير عادية لأخذ موافقتها ومن ثم إستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.