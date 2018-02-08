بنس: أمريكا تسعى لحل سلمي لأزمة كوريا الشمالية وجميع الخيارات مطروحة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يسعون سلميًا لتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي وتخفيف معاناة شعبها لكنه أكد مجددًا على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأضاف في كلمة للقوات الأمريكية في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أن أمريكا تقف إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية.

وكان بنس وصل إلى اليابان يوم الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء شينزو آبي وسيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونجتشاتج بكوريا الجنوبية غدًا.