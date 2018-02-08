نمو الوظائف الدائمة في بريطانيا بأسرع وتيرة لها منذ 6 أشهر

أظهر تقرير صادر عن "اتحاد التوظيف" البريطاني ومؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية اليوم الخميس نمو الوظائف الدائمة في بريطانيا خلال كانون ثان/يناير الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر.

وزادت وتيرة إحلال الموظفين الدائمين إلى أعلى مستوى لها منذ تموز/يوليو الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت معدلات الوظائف المؤقتة إلى أقل مستوى لها منذ 10 أشهر لكنها مازال مرتفعة.

كما استمر نمو الوظائف الخالية الدائمة والمؤقتة بمعدلات تاريخية.

وارتفع الراتب الأول للموظفين الدائمين الجدد بأسرع معدل له منذ عامين ونصف العام. في الوقت نفسه فإن عدد المرشحين المتاحين لشغل الوظائف الخالية الدائمة والمؤقتة واصل التراجع بوتيرة حادة خلال كانون ثان/يناير الماضي.

وعلى أساس إقليمي كانت منطقة "شمال إنجلترا" صاحبة المعدل الأعلى في نمو الوظائف الدائمة في بريطانيا.