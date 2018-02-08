«نمو» تتراجع للجلسة الثانية وتغلق دون 3000 نقطة

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2997 نقطة فاقدة 37 نقطة بنسبة 1.2 في المائة. وانخفضت قيم التداول 26 في المائة بنحو 529 ألف ريال لتصل إلى 1.4 مليون ريال، بمعدل 6.3 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 26 ألف سهم لتصل إلى 75 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.45 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 28 في المائة لتصل إلى 233 صفقة. وارتفع سهما "بحر العرب" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.63 في المائة ليغلق عند 54.41 ريال. مقابل تراجع البقية واستقرار "باعظيم". وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 23.06 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 63.20 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 12.09 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 598 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 489 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 131 ألف ريال.
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