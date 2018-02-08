الأسهم السعودية.. ضغوط بيع تحول مكاسب الجلسة إلى خسائر بـ 49 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7417 نقطة فاقدة 49 نقطة بنسبة 0.66 في المائة. لم تستطع السوق أن تحافظ على المكاسب المحققة أثناء الجلسة حيث ربحت نحو 1 في المائة تقريبا إلا أنها تعرضت لضغوطا بيعية أفقدتها المكاسب.

استمرار تداول السوق دون مستويات 7500 نقطة سيعرضها إلى المزيد من التراجع الذي قد ينتهي عند 720 - 7200 نقطة. تحسن أسعار النفط والموجة الشرائية التي نشطت أثناء جلسة أمس الأول، ستحسن من معنويات المتعاملين مما يجعل السوق أكثر تماسكا وهذا سيدفعها بالمحاولة العودة فوق مستويات 7500 نقطة لحماية السوق من تفاقم موجة التراجع الحالية.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7466 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7539 نقطة رابحا 0.98 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7416 نقطة فاقدا 0.66 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7417 نقطة فاقدا 49 نقطة بنسبة 0.66 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 564 مليون ريال لتصل إلى أربعة مليارات ريال، بمعدل 38 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 46 مليون سهم لتصل إلى 175 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.33 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 106 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأعلام". تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.56 في المائة. بينما المتراجعة تصدرها "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 412 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الحكير" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 32.32 ريال، يليه "أسواق العثيم" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 133.56 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند 20 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 13.19 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 23.03 ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 11.81 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 581 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 542 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 407 ملايين ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية