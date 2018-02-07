20.85 مليار ريال حجم التبادل التجاري السعودي - الإسباني في عام

بحثت اللجنة السعودية - الإسبانية المشتركة تعزيز ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 20.85 مليار ريال، تمثل الصادرات السعودية إلى إسبانيا 11.07 مليار ريال، وتمثل الواردات السعودية من إسبانيا 9.78 مليار ريال وفقا لإحصائيات 2016.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة في الرياض برئاسة ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وماريا لويسا بونسيلا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية الذي بحث علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين البلدين طبقا لاتفاقية التعاون المشتركة الموقعة في 22 شباط (فبراير) 2007 في مدريد.

وبلغ عدد المشاريع المشتركة 51 مشروعا منها مشروعان تجاريان وأربعة تراخيص مؤقتة، و35 في الخدمات، وعشرة في الصناعة، بينما بلغ عدد المشاريع الإسبانية في السعودية 70 مشروعا، منها 46 مشروع خدمات و17 ترخيصا مؤقتا وسبعة مشاريع صناعية، أما عدد المشاريع الشاملة بلغت نحو 121 مشروعا منها 81 مشروع خدمات و17 مشروعا صناعيا ومشروعان تجاريان، و21 ترخيصا مؤقتا.

ومن أهم السلع المصدرة من المملكة إلى إسبانيا في 2016 المنتجات المعدنية، ومنتجات كيماوية عضوية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، وأسماك وقشريات، بينما تتضمن أهم السلع المستوردة من إسبانيا في العام نفسه السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات وأجزاءها، وقاطرات السكك الحديدية، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومصنوعات من حديد الفولاذ.

وبحثت اللجنة المشتركة، العلاقات التجارية الثنائية وتسهيل نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الإسبانية، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والعلوم والتقنية، والمياه والزراعة، والمالية، والإسكان، والسياحة.

واتفق الجانبان على تركيز جهودهما على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار. كما أكدا، تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب فيما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار، وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال.

وناقش الاجتماع، زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.

كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز التبادل التجاري، وعن بذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى التزامهما بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.

وأشاد الجانب الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على النفط، مبديا اهتمامه بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.

كما أشاد الوفد الإسباني، بزيادة وجود الشركات الإسبانية التي لديها منشأة دائمة في السعودية كشريك طويل الأمد، مبينا حرصه على المساهمة لتحقيق "رؤية 2030"، من أجل الاستمرار في توفير بيئة آمنة للاستثمار وموثوقة من الناحية القانونية.

يذكر، أن أبرز المشروعات الإسبانية في السعودية في مجال السكك الحديدية، حيث فاز تحالف شركات إسبانية سعودية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم. وتتضمن أعمال هذه المرحلة استكمال أعمال البنى العلوية، التي تشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهرباء الخطوط، وأيضا توريد وتركيب 35 قطارا، كما تشمل تشغيل وصيانة المشروع خلال مدة العقد البالغة 12 عاما.