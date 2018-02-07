«هيئة الاتصالات» تصدر إطارا تنظيميا للحوسبة السحابية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطارا تنظيميات للحوسبة السحابية بعد دراسة وتقييم تجارب الدول الأخرى وأخذ مرئيات العموم، حيث تضمن التنظيمات والالتزامات والحقوق لكل من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين الأفراد والقطاع الحكومي والخاص.

وبينت الهيئة، أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، إضافة إلى تحفيز اعتماد الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحسين جودة هذه الخدمات في المملكة.

وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن خدمات الحوسبة السحابية ستسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي وتحفيز الأفراد والقطاع الحكومي والخاص للتحول الرقمي تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة، أن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من هذا الإعلان، ودعت المختصين والمهتمين في هذا الشأن بالاطلاع على وثيقة الإطار التنظيمي من خلال موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت http://www.citc.gov.sa.

يذكر، أن خدمات الحوسبة السحابية تتميز بتقليل تكاليف التشغيل، وسهولة الوصول، وضمان استمرارية الخدمة ومستوى الحماية العالي؛ ما يزيد دعم ريادة الأعمال وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بهذه الخدمات.